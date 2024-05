Tir si ribalta e perde il carico dopo l’incidente con più auto. Tre i feriti, uno è grave

Pauroso incidente questa mattina sulla via Laurentina, nel comune di Pomezia, dove un tir si è ribaltato perdendo il carico in seguito a una carambola con tre auto. Una dinamica del sinistro, che ha visto coinvolti i quattro mezzi, al momento ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale che hanno raggiunto la via Laurentina insieme a vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri.

L’incidente è avvento intorno alle 7 di oggi, martedì 28 maggio, all'altezza dell'incrocio con via Pontina Vecchia con il camion che trasportava bevande che dopo lo scontro ha perso il carico di bibite che hanno invaso la carreggiata. Da quanto si apprende sono tre le persone rimaste ferite di cui una soccorsa dagli oeratori del 118 e poi trasportata in codice rosso in ospedale.

Per consentire i rilievi e le operazioni di rimozione del carico dalla carreggiata è stata necessaria la chiusura temporanea della strada al traffico con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.