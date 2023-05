Perde il controllo della moto e finisce sotto un camion, grave un centauro

Un uomo di 35 anni è rimato gravemente ferito in un incidente in moto che è avvenuto questa mattina nel territorio di Pomezia. Il centauro, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in eliambualnza in ospedale nella Capitale.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8 di oggi sulla via Laurentina all'altezza di Santa Procula, frazione del comune di Pomezia. Secondo una prima ricostruzione, come riporta Romatoday, l’uomo era a bordo della moto quando, per cause che sono al momento ancora al vaglio, ha perso il controllo del mezzo finendo poi tutto un camion.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasferito il 38enne all’ospedale San Camilllo di Roma, e gli agenti della polizia locale di Pomezia.