Incidente a Le Ferriere, investito e ucciso dall’auto pirata: si cercano testimoni

L’associazione di Aprilia “La strada del ricordo” si è mobilitata per cercare testimoni dell’incidente che nel pomeriggio di giovedì 11 febbraio si è verificato nella zona di Le Ferriere e in cui ha perso la vita un giovane di origini pakistane. L’associazione ha lanciato un appello a quanti possono aver visto qualcosa che possa risultare utile per risalire al pirata della strada.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17; un’auto, che poi si è allontanata facendo perdere le proprie tracce, ha travolto due persone che erano a bordo di una bici lungo la carreggiata: il drammatico bilancio è stato di un morto e di un ferito.

L’intento dell’associazione è quello di “individuare il pirata della strada - spiega il presidente Franco Fabrizio -. Ma soprattutto fare giustizia in nome di una famiglia distrutta dal dolore. Confidiamo in voi a diffondere il più possibile la notizia al fine di raccogliere informazioni e far luce sul responsabile”. Per segnalazioni si può contattare il numero 3470476737.