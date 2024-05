Perde il controllo alla guida: l'auto si ribalta in un dirupo

Ha perso il controllo mentre era alla guida, l'auto si è ribaltata e ha finito la sua corsa in un dirupo. L'incidente si è verificato nel corso della notte sul territorio di Lenola. Il conducente, un ragazzo di 20 anni residente a Vallecorsa, in provincia di Frosinone, è rimasto ferito ma per fortuna in modo non grave ed è stato dimesso dopo le prime cure e gli accertamenti sanitari.

I carabinieri della stazione locale, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno accertato che si è trattato di un incidente autonomo. Per cause ancora in corso di accertamento il giovane non è riuscito a tenere il controllo e in velocità il veicolo si è ribaltato uscendo fuori strada.