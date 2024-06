Incidente mentre è in bici: urtato da un’auto cade a terra, un uomo finisce in ospedale

Pauroso incidente sulla strada regionale 609 Carpinetana a Maenza in cui è rimasto ferito un uomo di 65 anni che si trovava in bicicletta.

Nel sinistro è rimasta coinvolto oltre alla due ruote anche un’auto guidata da una ragazzo di 31 anni di origini romene. I rilievi per chitarre la dinamica di quanto accaduto sono stati svolti dai carabinieri che l’altra mattina hanno raggiunto il luogo dell’incidente insieme al personale del 118.

Secondo una prima ricostruzione la vettura procedeva nello stesso senso di marcia della bicicletta quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, con lo specchietto retrovisore ha urtato l'altro mezzo facendo cadere a terra il 65enne ciclista.

Soccorso dai sanitari del 118 l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per tutti gli accertamenti del caso.