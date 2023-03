Maurizio Montisci, il motociclista 50enne che ha perso la vita nell’incidente sulla Pontina

La Pontina è stata teatro ieri dell’ennesimo incidente stradale. Un incidente che ha visto coinvolti tre mezzi e in cui ha perso la vita un uomo di 50 anni di Ardea, Maurizio Montisci, che era in sella alla sua moto, una Honda.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 16 nel territorio di Aprilia, nei pressi del chilometro 40 causando anche non pochi disagi al traffico. Le indagini per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto sono affidate agli agenti della polizia stradale che ieri, giovedì 23 marzo, sono intervenuti sulla Pontina con due pattuglie e hanno operato a lungo per svolgere i rilievi.

E’ ancora da chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita al 50enne; secondo una prima ricostruzione la moto su cui viaggiava ha impattato prima contro una vettura, e poi contro un altro mezzo a due ruote. Uno scontro che non ha lasciato scampo a Maurizio Montisci, deceduto praticamente sul posto. A nulla sono valsi i tentati prestati dai sanitari del 118 di tenerlo in vita.

Il ricordo di Maurizio

Il 50enne aveva una grande passione per le moto e lavorava a bordo delle navi da crociera. Ed è grande il dolore tra quanti conoscevano Maurizio Montisci e condividevano con lui la passione per la due ruote. “Grazie amico mio, grazie per le confidenze, grazie per le infinite belle parole, grazie per la tua gentilezza e grazie per i tanti km fatti insieme... Peter Pan sei e sarai per sempre un pezzo di cuore....un altro angelo per noi qua giù” è uno dei messaggi che sono stati lasciati in queste ore su Facebook. “Io ti porterò sempre così nel mio cuore e nei miei ricordi, come tu hai sempre portato me nel tuo mi avevi promesso che mi portavi a Gaeta... Grazie per esserci sempre stato per me non ho più parole...solo tanto, troppo dolore... Mi mancherai, immensamente” scrive un'altra amica.

Disagi a traffico

Pesanti i disagi per gli automobilisti ieri dopo l’incidente sulla Pontina in direzione Latina. L’arteria è stata infatti chiusa al traffico e la circolazione deviata su via Apriliana per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Code chilometriche si sono formate sulla strada che collega la Capitale con la provincia di Latina in un orario in cui risulta già normalmente molto trafficata, con rallentamenti anche sulle arterie limitrofe. La situazione ha iniziato a tornare alla normalità soltanto in serata.