Incidente sulla Mediana Vecchia, camion si scontra con un’Ape: un uomo in codice rosso

Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 luglio, lungo la Mediana Vecchia nel territorio di San Felice Circeo. Coinvolti un’Ape condotta da un uomo di 66 anni di Terracina rimasto garrente ferito e un autocarro alla cui guida si trovava invece un 74enne, anche lui residente a Terracina.

In seguito all’allarme su posto sono interventi i carabinieri della locale Stazione che sto stati impegnati nei rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, per cause che sono ancora al vaglio, il camion procedeva lungo una strada secondaria quando mentre stava per immettersi sulla Mediana Vecchia non ha rispettato il segnale di stop andando a colpire fronto-lateralmente l’Ape che si trova invece sulla strada principale.

Nell’impatto è rimasto gravemente ferito il 66enne alla guida del quadriciclo; soccorso dai sanitari del 118 fiugnti sul posto è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Goretti di Latina. Illeso invece il conducente dell’autocarro che però è stato sanzionato per guida con patente scaduta e mancata precedenza.