Pauroso incidente nella notte a Minturno: auto distrutta, illeso il conducente

Pauroso incidente nella notte a Minturno che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi per il conducente soccorso comunque dai sanitari del 118. Il sinistro si è verificato al chilometro 27 della strada regionale 630 e in seguito alle segnalazioni che sono giunte al numero di emergenza unico, il 112, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo in cui è rimasta coinvolta, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la sola vettura che è stata completamente distrutta nella parte anteriore. Giunti sul posto, gli uomini della squadra di Castelforte dei vigili del fuoco hanno trovato la sola vettura incidentetata senza nessuno all’interno; il conducente infatti, illeso, era già fuori dall’abitacolo. Subito sono state comunque accertate le condizioni dell’automobilista che è stato comunque preso in carico dal personale del 118 mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

I rilievi di rito sono stati condotti dai carabinieri che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.