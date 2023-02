Auto finisce fuori strada, urta un palo e si capovolge

Incidente stradale a Minturno nella notte di lunedì. Intorno alle 2 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Parchi Ausente in seguito a una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze 112.

Una volta sul posto la squadra operativa di Castelforte ha constatato la presenza di un'auto capovolta fuori strada ma al suo interno non c'era nessuno. L'automobolista infatti era riuscito a uscire dall'abitacolo in modo autonomo ed era praticamente illeso. Sono state quindi avviate le procedure di messa in sicurezza del veicolo ed è stato necessario anche l'intervento del persona della società responsabile della linea elettrica, dal momento che l'auto, uscendo fuori strada, aveva abbattuto un palo.

Sul posto anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri. La dinamica del sinistro al vaglio delle forze dell'ordine.