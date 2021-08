Incidenti mentre sono alla guida ubriachi, due denunciati dai carabinieri

Due denunce per guida sotto l'influenza dell’alcool nelle ultime ore da parte dei carabinieri nel sud pontino, al termine di una serie di accertamenti che sono stati condotti su due incidenti avvenuti il primo a Minturno e il secondo a Fondi.

Denunciato neopatentato

Nel primo caso a finire nei guai è stato un giovane di 19 anni di Santi Cosma e Damiano deferito dai carabinieri con l’aggravante riconosciuta per i neo-patentati. Secondo quanto ricostruito dai militari del Norm-aliquota radiomobile, il ragazzo la notta scorsa mentre era alla guida di un motorino sull’Appia, per cause in corso di accertamento, nei pressi di Marina di Minturno ha perso il controllo del mezzo impattando violentemente sull’asfalto. Soccorso, il 19enne è stato trasportato presso l’ospedale di Formia con richiesta di accertamento del tasso alcolemico, risultato positivo. Oltre alla denuncia per il ragazzo è scattato anche il sequestro del documento di guida e del motorino.

L’incidente a Fondi

L’altro incidente è avvenuto a Fondi e risale al 6 agosto scorso: in quella circostanza, come accertato dai carabinieri nell’ambito di una specifica attività investigativa, un uomo di 69 anni si era posto alla guida della propria auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche, come verificato presso una struttura sanitaria, rimanendo coinvolto in un incidente fortunatamente senza feriti. Il 69enne è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.