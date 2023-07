La scomparsa di Dafni Scotese, il dolore per la morte del videomaker

E’ grande a Scauri e a Minturno il cordoglio per la morte di Dafni Scotese, il 45enne videomaker deceduto venerdì in un incidente stradale in via Sebastiani.L’uomo era alla guida della sua auto ed è uscito fuori strada, molto probabilmente per un malore improvviso, ed è andato a schiantarsi contro un muro. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 ma purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Oggi l’intera comunità, sgomenta per quanto accaduto, lo piange e lo ricorda anche con messaggi e memorie sui profili social. Tra questi c’è anche il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli che ha postato la frase “Ciao Dafni, ti accolgano gli Angeli”. “Continua a girare lassù i tuoi video e a suonare la tua musica. Rock, mi raccomando” ha scritto invece il giornalista Giuseppe Mallozzi che aveva collaborato in più di una occasione con la vittima..