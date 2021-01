Investimento mortale a Minturno, 66enne travolto e ucciso da un'auto

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, nel comune di Minturno. A perdere la vita un uomo di 66 anni, Marco Felicioni. Secondo la ricostruzione del sinistro, l'uomo era uscito da casa a piedi intorno alle 18 ed ha percorso appena poche decine di metri sulla strada quando è stato travolto da un'auto.

L'impatto non gli ha lasciato scampo, il 66enne è morto sul colpo e all'arrivo dei soccorsi del 118 non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto gli agenti della polizia locale e i carabinieri per la ricostruzione della dinamica.