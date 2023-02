Incidente tra un furgoncino e un'auto: due feriti, uno soccorso con l’eliambulanza

Un brutto incidente a Mnturno ha visto coinvolti un furgoncino e una vettura causando il ferimento di due persone. E’ accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio, e sul posto è stato necessario l’intervento anche dei vigli del fuoco per i soccorsi, giunti insieme ai sanitari del 118, mentre per i rilievi di rito hanno operato gli agenti della polizia stradale.

Tutto è accaduto in via Fratelli Cairoli dove, per cause che sono al momento ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati; tre le persone coinvolte di cui due rimaste ferite. Si tratta degli occupanti del furgoncino, due operai della provincia de L’Aquila; più preoccupanti le condizioni di uno dei due operai per il quale è stato necessario il trasporto in eliambulanza in ospedale.

Subito dopo i soccorsi i vigili del fuoco, intervenuti con la squadra territoriale di Castelforte, hanno lavorato anche per mettere in sicurezza i due mezzi rimasti coinvolti nel sinistro. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio della polizia stradale.