Pauroso incidente sulla Monti Lepini: si scontrano tre vetture, una si ribalta

Pauroso incidente nella mattinata di oggi, giovedì 15 giugno, sulla Monti Lepini nei pressi di Borgo San Michele. Tre le auto che, da quanto si apprende, sono rimaste coinvolte nello scontro che è avvenuto all’altezza dell'incrocio, con semaforo, tra la strada statale 156 e strada Trasversale.

In seguito alle segnalazioni è subito intervenuta la polizia stradale con gli agenti del distaccamento di Terracina. Ancora al vaglio la dinamica del sinistro con una delle tre vetture che si è ribaltata, rimanendo su un fianco in mezzo alla strada, subito dopo lo scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sono tre le persone rimaste ferite nel sinistro, fortunatamente in modo lieve.

Sul luogo dell’incidente, raggiunto anche dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, hanno operato gli agenti della polizia stradale per i rilievi che saranno utili alla ricostruzione dell’esatta dinamica. Ripercussioni sulla circolazione stradale.