Incidente a Sermoneta, non ce l'ha fatta il 31enne Nikolas Bandiziol

Era in fin di vita dalla notte del 1 aprile quando è uscito fuori strada con la sua auto finendo contro il muretto di recinzione di un'abitazione sulla strada provinciale Monticchio, nel comune di Sermoneta. Non ce l'ha fatta Nikolas Bandiziol, 31enne, ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Goretti di Latina. Il giovane purtroppo è deceduto ieri, 5 aprile, dopo alcuni giorni di agonia. I medici hanno dichiarato il decesso nella tarda serata.

L'incidente si era verificato la notte del 1 aprile, intorno alle 2,30. Un sinistro autonomo che non ha coinvolto altri veicoli. Il ragazzo era alla guida della sua auto e stava probabilmente rientrando a casa quando ha perso il controllo della vettura impattando contro il muretto di un'abitazione lungo la strada. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e per estrarlo e affidarlo alle cure dei sanitari è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.