Incidente sulla Nettunense, auto va fuori strada e finisce contro un albero: muore una donna

Tragico epilogo per un incidente stradale che è avvenuto nella mattinata di ieri lungo la Nettunense ad Aprilia e che ha visto coinvolta una donna di 70 anni. Per lei inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi prestati dai sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia che sono ora al lavoro sulla dinamica dell’incidente autonomo avvenuto alle porte della città. Secondo una prima ricostruzione, la donna, la 70enne Annita Tredicine, è uscita fuori strada dopo aver sbandato più volte mentre era alla guida della sua auto, una Ford Fiesta che poi è andata ad impattare contro un albero che costeggia la strada.

Lanciato l’allarme sul posto insieme agli agenti della polizia locale sono arrivati anche i sanitari del 118 che dopo aver soccorso la donna l’hanno trasferita presso la cinica Città di Aprilia. Inutili però i disperati tentativi di tenerla in vita. Secondo una prima ipotesi la 70enne potrebbe essere stata colta da un malore mentre era alla guida della sua vettura.