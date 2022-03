Incidente in via della Stazione, positivo all'alcol test il conducente dell'auto

Nuovi accertamenti della polizia stradale sull'incidente avvenuto nelle prime ore di ieri, domenica 6 marzo, in cui ha perso la vita la giovane Clarissa Trombin, 21 anni ancora da compiere. Il conducente dell'auto, un amico della vittima di 24 anni, ancora ricoverato al Goretti con una prognosi di 30 giorni, è stato sottoposto nelle scorse ore ad alcol test ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Come accade in queste tragiche circostanze verrà denunciato per omicidio stradale.

Sembra ormai accertata la dinamica del sinistro. La Lancia Ypsilon a bordo della quale viaggiavano i due ragazzi è improvvisamente uscita fuori strada finendo la sua corsa contro uno dei pini che costaggiano via della Stazione. L'auto proveniva da Latina Scalo ed era diretta in città. Il violento impatto con l'albero non ha lasciato scampo purtroppo a Clarissa Trombin che viaggiava sul sedile del passeggero e che ha smesso di vivere poco dopo il suo arrivo in ospedale. Era una studentessa universitaria e a Latina aveva frequentato il Liceo Manzoni. Il ragazzo che era alla guida, estratto dalle lamiere, è stato affidato alle cure dei sanitari ed è stato ricoverato.

La salma della 21enne è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria.