Incidente con la moto in viale Le Corbusier: ragazza perde la vita a 25 anni

Il drammatico sinistro nei pressi dell’ex Università; inutili i soccorsi per la giovane, Giulia Crispino è deceduta in ospedale. La dinamica al vaglio della polizia stradale

Tragico incidente nella serata di ieri, martedì 26 maggio, lungo viale Le Corbusier a Latina in cui ha perso la vita una giovane di appena 25 anni. La ragazza, Giulia Crispino originaria di Cisterna, era in sella alla moto insieme ad un altro giovane al momento del sinistro su cui ora sono in corso le indagini da parte della polizia stradale intervenuta sul posto con gli uomini del distaccamento di Terracina.

Secondo una prima ricostruzione, nell’incidente è rimasta coinvolta anche una microcar guidata da un adolescente di 16 anni uscita dal parcheggio dell’ex università per svoltare a sinistra verso la Pontina; stando alle prime informazione la moto su cui viaggiavano i due ragazzi che proveniva dalla 148 in direzione del centro città, per evitare l’impatto con il mezzo - sembra infatti che moto ed auto non si siano neanche toccati - è carambolata fuori strada finendo contro i cassonetti dei rifiuti.

Subito è scattato l’allarme ed è stata attivata la macchina dei soccorsi; sul posto oltre alla polizia stradale sono giunti i sanitari del 118: le condizioni della giovane sono apparse da subito molto delicate ed è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è deceduta poco dopo; in mattinata, come disposto dal magistrato di turno, verrà effettuato l'esame esterno sul corpo della 25enne. Il ragazzo che si trovava con lei sulla moto è rimasto ferito; per lui una prognosi di 30 giorni

Sono ora in corso da parte degli agenti della polizia stradale le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.