Incidente sula Pontina, Graziella Genovesi muore a pochi metri da casa

Ha perso la vita a pochi metri dalla sua abitazione Graziella Genovesi, la 60enne deceduta nel pomeriggio di ieri in seguito a un incidente sulla Pontina nel territorio di Sabaudia. La donna, secondo quanto appreso, stava rientrando a casa dal lavoro quando la vettura su cui viaggiava si è scontrata con un’altra auto all’altezza del chilometro 88+800.

La ricostruzione dell’effettiva dinamica spetta ora agli agenti della polizia stradale che ieri sono interventi sul luogo della tragedia insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Inutili si sono rivelati, però, i disperati tentativi di tenere in vita la donna, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Secondo quanto emerso dai primi rilievi la Fiat Idea su cui viaggiava la donna da sola procedeva in direzione Terracina quando, mentre era impegnata a svoltare a sinistra per dirigersi verso la propria abitazione, c’è stato lo sconto con l’Audi Q8 guidata da un 49enne che procedeva nella stessa direzione. Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo alla donna.

Sul posto una volta scattato l’allarme sono interventi i sanitari del 118 che purtroppo nulla hanno potuto per salvare la donna. Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico per consentire tutti i rilievi che saranno poi fondamentali per la ricostruzione della dinamica. Soccorso anche il 49enne che è stato accompagnato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti.

Dolore e sgomento alla notizia della morte delle 60enne, l’ennesima vittima di un incidente sulle strade della provincia pontina.