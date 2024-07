Investita e uccisa da un’auto pirata: il corpo della donna rinvenuto sul ciglio della strada

Tragedia nella serata di ieri, lunedì 8 luglio, ad Aprilia dove il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto sul ciglio della strada nella zona di Campoverde: secondo i primi accertamenti è stata investita da un’auto che non si è fermata e ha invece proseguito la corsa facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sono condotte dai carabinieri del locale Reparto Territoriale che procedono per omicidio stradale.

Il corpo senza vita della donna sul ciglio della strada

Sono stati i militari della Sezione Radiomobilie, mentre percorrevano via Val Camonica, a notare sul ciglio della strada il corpo di una donna riverso a terra che non dava segni di vita e con tracce ematiche sul volto. Subito è stato allertato il 118 e sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno tentato in tutti i modi di rianimare la donna, ma per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è una 69enne di origini indiane che, secondo una prima ricorstruzione dei carabinieri, è stata investita da un mezzo con il conducente che poi si è dato alla fuga.

L’auto prima rubata e poi abbandonata

Sempre nella serata di ieri una donna di 30 anni che vive ad Aprilia ha riferito telefonicamente alla centrale operativa che poco prima le era stata rubata l’auto, la stessa che è stata poi ritrovata in via Selciatela dove era stata abbandonata dal conducente. Il veicolo, dai primi riscontri effetuati, presentava evidenti segni di danneggiamento che sono stati ritenuti compatibili con un incidente stradale, e in particolare con il sinistro in cui è rimasta vittima la 69enne; sequestrato sarà ora sottoposto a ulteriori accertamenti.

Le indagini dei carabinieri

Sono dunque in corso le indagini da parte dei carabinieri che dovranno risalire alla persona alla guida della vettura che ha investito la 69enne ed è poi scappata.