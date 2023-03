Incidente sulla Migliara 45, muore una donna investita da un’auto, ferita la figlia

Drammatico incidente nella serata di ieri, giovedì 9 marzo, lungo la Migliara 45 nei pressi di Borgo San Michele a Latina: una donna di 71 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto e sua figlia ferita è stata portata all’ospedale Santa Maria Goretti.

Sul posto scattato l’allarme oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi di rito e raccolto le prime testimonianze utili per chiarire l’esatta dinamica del sinistro che si è verificato intorno alle 21.

Da una prima ricostruzione la vettura, una Volvo condotta da un uomo che procedeva dall’Appia verso la Pontina, all’altezza del civico 1.404, in un tratto rettilineo, ha investito le due donne che attraversavano la strada. Purtroppo per la 71enne i soccorsi si sono rivelati inutili e per lei non c’è stato nulla da fare. La figlia di 47 anni che fortunatamente non ha riportato ferite gravi è stata trasportata presso il nosocomio del capoluogo pontino.

Dopo aver effettuato un sopralluogo gli agenti della polizia stradale sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica del tragico incidente.