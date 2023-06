Incidente tra un’auto e un camion dei rifiuti, muore una donna

Una donna di 59 anni di Cori ha perso la vita questo mattina all’alba in un drammatico incidente che si è verificato nel territorio di Lariano, al confine con la frazione di Giulianello. La donna era al volante di un’auto quando su via Garibaldi c’è stato lo scontro con un camion che trasportava rifiuti. Fatale per lei l’impatto; inutili si sono rivelati i soccorsi.

L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 6 di oggi, lunedì 5 giugno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri giunti sul posto, la 59enne era alla guida di una Fia quando, per cause al momento ancora al vaglio, avrebbe perso il controllo della vettura e sarebbe finita contro il mezzo pesante della raccolta rifiuti. Non è escluso che possa aver accusato un malore mentre ra al volante. Altre due persone che erano con lei sono poi rimaste ferite e sono state portate in ospedale; non sono in pericolo di vita.

La salma della donna si trova a Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Lariano e Velletri; a loro è affidato ora il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Solo ieri a Latina in un incidente in via del Lido un uomo di 58 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre era in bici.