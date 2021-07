Tragico incidente mentre va in vacanza, 54enne di Cisterna muore in Alto Adige

Il dramma a Villabassa in Alta Val Pusteria; la donna era in auto con il compagno al momento del sinistro che ha visto coinvolte tre vetture

Una donna di 54 anni di Cisterna ha perso la vita in un tragico incidente in Trentino Alto Adige mentre era in vacanza.

Il sinistro è avvenuto a Villabassa in Alta Val Pusteria; la donna, Loredana D’Achille, viaggiava insieme al compagno a bordo di un’Audi lungo la statale quando, secondo quanto si apprende, la loro auto è rimasta coinvolta nell’incidente con altri due veicoli.

Inutili si sono rivelati i soccorsi per la donna per la quale non c’è stato nulla da fare; nel violento impatto è rimasto ferito anche il compagno. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore sono stati lasciati anche sui social da parte di quanti conoscevano la donna che a Cisterna era molto conosciuta.