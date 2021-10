Ancora sangue sulle strade pontine, Monica muore a 20 anni in un incidente sulla Migliara 53

Ancora sangue sulle strade della provincia di Latina, e ancora una giovane vita spezzata, quella di Monica Donnarumma, la ragazza di appena 20 anni deceduta in seguito al drammatico incidente di sulla Migliara 53.

Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 10 ottobre, nel territorio di Pontinia, quasi al confine con quello di Sabaudia. La giovane era insieme ad un ragazzo di 27 anni quando l’auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Lupo, per cause che sono ancora al vaglio, è uscita fuori strada finendo nella cunetta che costeggia la strada lungo la corsia di marcia opposta. Nell’impatto è rimasto ferito il giovane che era nella vettura con la vittima; soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Per Monica Donnarumma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’ennesimo drammatico incidente è ora al vaglio dei carabinieri che ieri sono giunti sul posto per i rilievi di rito.

La 20enne Monica Donnarumma è la quinta vittima delle strade in poco più di una settimana nella provincia pontina, quattro delle quali sono giovani. Domenica scorsa in una tragica carambola sulla Pontina hanno perso la vita due ragazzi appena 18enni di Anzio e la sera di quello stesso giorno un’altra 20enne è deceduta dopo essere finita fuori strada con la sua vettura in via del Genio Civile ad Aprilia.

Solo pochi giorni fa il comandante della polizia stradale di Latina ha tenuto una conferenza per fare il bilancio delle vittime di incidenti degli ultimi mesi, rivolgendo un appello agli automobilisti e soprattutto ai più giovani. "Le raccomandazioni sono le solite - ha detto Porroni -: prudenza e attenzione. Bisogna evitare distrazioni alla guida come l'uso del telefonino, commisurare la velocità alle indicazioni della strada che si percorre e alle condizioni meteorologiche. E occorre poi utilizzare i sistemi di ritenuta: seggiolini per bambini e cinture di sicurezza".