Incidente mortale sulla Pontina: fuori strada con l’auto, perde la vita una donna

Ancora una volta la Pontina è stata teatro di un incidente stradale costato la vita a una donna di 67 anni che dopo avere perso il controllo della sua auto è finita fuori strada. La tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì 4 agosto.

Il sinistro si è verificato intorno alle 19 all’altezza del chilometro 23.300 nei pressi dello svincolo per Castel Romano, lungo la carreggiata nord, in direzione della Capitale. Come riporta RomaToday, la donna era al volante della sua Fiat Punto e viaggiava da sola quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, la vettura è uscita di strada finendo la sua corsa contro il guardrail.

Scattato l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti che si sono fermati, sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la donna. Ma purtroppo tutti i soccorsi si sono rivelati vani, per lei non c’è stato nulla da fare. Hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale a cui spetta ora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.