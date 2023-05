Incidente sulla Pontina: violento scontro tra due auto, muore una donna

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 maggio, sulla Pontina in cui ha perso la vita una donna di 60 anni. Il sinistro è avvenuto intorno alle 16 nei pressi del chilometro 88+800 nel territorio di Sabaudia, in località Cerasella.

Dalle informazioni al momento a disposizione sono rimaste coinvolte due vetture una delle quali, in seguito allo scontro, è finita fuori strada ribaltandosi e rimandando su un fianco. Sul posto scattato l’allarme sono giunti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la donna, deceduta praticamente sul colpo. Insieme a loro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i primi rilievi. utili a chiarire la dinamica della tragedia, l'ennesima sulla Pontina.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, originaria di Sabaudia, viaggiava su una Fiat Idea in direzione Terracina quando all’altezza del chilometro 88+800 della strada statale Pontina stava per svoltare a sinistra per immettersi in un’abitazione privata; nello stesso momento è sopraggiunta l’Audi Q8 guidata da un uomo di 49 anni che ha colpito l'altra auto. Violento lo scontro tra le due vetture in seguito al quale, e per le gravi ferite riportate, la donna è deceduta; inutili, infatti, si sono rivelati tutti i tentativi da parte dei sanitari del 118 di tenerla in vita. Ferito invece il 49enne che è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; le sue condizioni non sono gravi.

Le indagini sul tragico incidente sono affidate ora agli agenti della polizia stradale che dovranno ricostruire l’esatta dinamica. Pesanti le ripercussioni anche sulla circolazione stradale durante i rilievi e le operazioni di soccorso.