Suora investita e uccisa da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce

E’ lutto nella comunità di Cisterna per la morte di suor Flora De Guglielmo morta dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Roma, in pieno centro. Il suo cuore ha cessato di battere nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 28 gennaio. Per decenni aveva insegnato all'istituto Merlini di Viterbo e da circa due anni si era trasferita nella comunità religiosa di Cisterna.

In seguito all’incidente era stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Giovanni, dopo esserci arriva nel pomeriggio di venerdì scorso. Come riporta RomaToday, proprio da Cisterna la religiosa era partita quel giorno per recarsi nella Capitale a fare delle commissioni.

L’incidente si è verificato in via Merulana, all'altezza dell'incrocio con largo Brancaccio. Secondo quanto emerso, suor Flora De Guglielmo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, un uomo di 35 anni di nazionalità filippina al volante dalla sua Ford Kuga l'ha centrata in pieno. La religiosa è stata sbalzata per diversi metri dopo l'impatto. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che l’hanno subito trasportata in ospedale. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dagli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale. L'auto è stata posta sotto sequestro e il 35enne sottoposto ai test di alcol e droga risultando negativo. Suor Flora De Guglielmo ha lottato per due giorni in ospedale, ma nella serata di domenica è morta.

Chi era Suor Flora De Guglielmo

Secondo quanto appreso, suor Flora De Guglielmo stava per andare a prendere il treno per far ritorno alla casa religiosa. Per anni aveva frequentato le suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue di Viterbo. Per quarant'anni aveva insegnato agli scolari dell'istituto Merlini di Viterbo. "Era una persona umile, molto preparata e sempre prodiga nel dare consigli ai bambini e alla comunità", la ricordano dall'istituto. Da due anni si era trasferita nella comunità religiosa di Cisterna di Latina.