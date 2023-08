Tragico Ferragosto sulle strade della provincia pontina: una donna di 38 anni ha perso la vita in seguito a un sinistro che si è verificato ad Aprilia nella notte tra il 14 e il 15 agosto.

Dalle informazioni a disposizione si è trattato di un incidente autonomo; la donna, Valeria Sepe, appartenente all’Esercito, era in auto con la figlia quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura che stava guidando e che è andata a impattare contro un albero in via Aldo Moro.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118; inutile si è rivelato ogni tentativo di salvare la vita alla 38enne deceduta in clinica poco dopo l’incidente. Sta bene la figlia che era nella vettura al momento dell’incidente.

Insieme al personale del 118 hanno raggiunto il luogo del sinistro anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Da una prima ricostruzione si ipotizza che la donna possa aver accusato un malore mentre era alla guida. I funerali verranno celebrati domani mattina alle 10.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma.