Tragico incidente in via della Stazione: auto contro un albero, muore una ragazza di 21 anni

Un altro drammatico incidente si è verificato nella notte lungo via della Stazione in cui ha perso la vita una giovane ragazza di 21 anni. Un dramma che si è consumato intorno alle 4.30 a pochi metri dal semaforo con via Epitaffio, una delle arterie più pericolose, che da Latina Scalo porta proprio al capoluogo pontino.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale che è intervenuta sul posto, l’auto su cui viaggiavano due ragazzi e che prevedeva verso Latina, una Lancia Ypsilon, per cause che sono ancora al vaglio, nei pressi dell’incrocio con via Verri è uscita fuori strada e, dopo aver colpito probabilmente anche una radice, ha finito la sua corsa contro uno degli alberi che costeggiano la strada.

Immediatamente sono scattati i soccorsi; sul luogo dell'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza i due ragazzi presso l’ospedale Santa Maria Goretti. Purtroppo per la 21enne di Latina non c’è stato nulla da fare è deceduta qualche ora dopo presso il nosocomio del capoluogo a causa delle gravi lesioni riportate nel tremendo impatto. Ferito il ragazzo di 24 anni che era alla guida della vettura; per lui una prognosi di 30 giorni.

Sono ora in corso tutti gli accertamenti da parte della polizia stradale per fare luce sul drammatico incidente e chiarirne la dinamica. Solo ieri in un incidente sull’Acciarella aveva perso la vita un uomo di 49 anni.