Incidente a Cori, non ce l’ha fatta la 47enne runner investita da un’auto pirata

Drammatico l’epilogo dell’incidente che si è verificato all’alba di domenica 29 maggio a Cori: non ce l’ha fatta Viridiana Rotondi, la 47enne runner romana investita lungo via Madonna delle Grazie da un'auto che poi si è data alla fuga. Nel pomeriggio di oggi è stato dichiaro il decesso della donna dopo che per giorni familiari ed amici avevano sperato in un miracolo.

Le condizioni della 47enne sin da subito, infatti, erano apparse estremamente delicate; soccorsa e trasportata in codice roso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina era stata ricoverata in prognosi riservata per un grave politrauma. Ha lottato tra la vita e la morte fino al drammatico epilogo di oggi. I familiari, da quanto si apprende, stanno valutando l’ipotesi della donazione degli organi, un ultimi gesto di estrema generosità che permetterebbe ad altre persone di sopravvivere.

E sono tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore vengono lasciati sui social da quanti conoscevano e volevano bene alla 47enne.

Sul fronte delle dindagini, si aggrava ora la posizione dell’uomo di 35 anni indagato che, secondo i primi riscontri, quella mattina era alla guida del suv bianco che ha travolto la donna mentre stava correndo. Accusato di lesioni gravi ed omissione di soccorso, per lui l’ipotesi di reato ora potrebbe cambiare in omicidio stradale. Al momento il magistrato non si è ancora espresso. Le indagini sono state condotte dai carabinieri che da subito, dopo il rinvenimento del corpo della 47enne in strada, hanno lavorato per ricostruire il quadro di quanto accaduto. Poche ore dopo l’incidente, infatti, grazie ai primi accertamenti e alle testimonianze raccolte sono riusciti ad individuare l’auto e a rintracciare il 35enne.