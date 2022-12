Incidente mortale ad Anzio: auto contro un albero, perdono la vita due ventenni

Tragedia nella notte ad Anzio dove in un incidente stradale hanno perso la vita due ragazze di 21 e 22 anni. Il dramma lungo via della Pineta nel comune sul litorale laziale; a trovare la vettura finita fuori strada con le due giovani all’eterno sono stati i carabinieri che passavano lungo la strada nel corso di un normale pattugliamento della zona e che subito hanno messo in moto la macchina dei soccorsi. Ma purtroppo per le due ventenni non c’è stato nulla da fare.

Tutto è accaduto nella notte tra il 30 novembre e l’1 dicembre; la vettura su cui viaggiavano le due vittime è finita contro un albero che costeggia la carreggiata dopo essere andata fuori strada; i rilievi sono stati dai militari dell’Arma e secondo una primissima ricostruzione dovrebbe trattarsi comunque di un incidente autonomo.

Insieme ai carabinieri hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno estratto le due giovani dalla vettura, una Fiat Punto, e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare la vita alle due ragazze. Le salme sono state portata al policlinico di Tor Vergata per le autopsie, mentre i militari sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.