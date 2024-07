Lutto a Cori per Alice Carconi e Cristian Spirito, i due fidanzatini morti in un incidente stradale

C'è sconcerto e grande dolore nella comunità di Cori per la scomparsa di Cristian Spirito e Alice Carconi, 16 anni lui, 14 lei, morti domenica sera in un incidente stradale lungo la strada per Giulianello a bordo di un motorino.

Alice e Cristian erano fidanzati. Lui viveva a Cori, figlio di un noto ristoratore del centro del paese, lei nella frazione di Giulianello. Ieri sera si dirigevano proprio verso Giulianello, probabilmente perché la ragazza rientrava a casa. Lungo la strada la tragedia. In poche ore la notizia dell'incidente ha fatto il giro del paese e moltissimi amici dei due giovanissimi, sconvolti per l'accaduto, hanno lasciato messaggi di cordoglio sotto gli ultimi video pubblicati su Tik Tok dalla ragazza.

"Siamo addolorati e scioccati per il tremendo incidente stradale avvenuto ieri sera tra Cori e Giulianello - ha dichiarato il sindaco di Cori, Mauro De Lillis - Il tragico bilancio di tre vite spezzate, di cui due giovanissime, ci lascia senza parole. La notizia della perdita di due nostri ragazzi ha gettato nello sconforto tutta la comunità. Interpretando il sentimento dei cittadini di Cori e Giulianello, esprimiamo ai parenti e ai cari delle vittime il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza più totale. In una così drammatica e triste circostanza, in silenzio ci stringiamo a loro come una grande famiglia". Il primo cittadino ha già annunciato che, nel giorno dei funerali dei due ragazzi sarà proclamato in paese il lutto cittadino.

Devastante per loro è stato l'impatto frontale con una moto guidata da Ezio Marchetti, 44enne di Sezze, che viaggiava lungo la stessa strada in direzione di Cori. La scena che i soccorritori si sono trovati davanti era straziante. Nello scontro i tre sono stati sbalzati dai mezzi e sono volati per diversi metri sull'asfalto mentre la moto e il motorino hanno preso fuoco. Inutili si sono rilevati i soccorsi dei sanitari del 118. Tutti e tre sono morti sul colpo.

Ezio Marchetti, residente a Sezze, lavorava come panettiere da alcuni anni. Lascia la moglie e due figli.