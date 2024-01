Incidenti, cinque morti in meno di un mese. Tragico inizio d’anno in provincia di Latina

Luciano Sarallo, l’uomo di 76 anni morto in ospedale in seguito all’incidente che nella serata di mercoledì 24 gennaio si è verificato in via Sabotino a Latina, è la quinta vittima della strada di questo tragico inizio d’anno nella provincia pontina.

L’anziano era alla guida della sua Mercedes quando l’auto, per cause al momento ancora in fase di accertamento, si è scontrata con l’Audi su cui viaggiavano due giovani nei pressi dell’incrocio con via Nascosa. Dopo l’impatto la sua vettura è andata fuori strada finendo sul cordolo. L’uomo era rimasto incastrato nell’abitacolo e una volta liberato dai vigili del fuoco è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso però le sue condizioni sono peggiorate e per il 76enne non c’è stato nulla da fare.

Sulla dinamica dell’ennesimo e tragico incidente sono al lavoro gli agenti della polizia stradale. Ennesimo, perché quello di mercoledì sera è il quarto sinistro con esito mortale in questo drammatico gennaio. Una settimana fa, era la notte tra il 17 e il 18 gennaio, due giovani di 24 e 27 anni di Pomezia, Matteo Cursi e Giovanni Anaclerio, hanno perso la vita in un incidente sulla Pontina nel territorio di Aprilia. I due amici, insieme ad altri tre coetanei, erano a bordo di una SmartForFour e stavano facendo ritorno a casa quando l’auto guidata dal 27enne è uscita fuori strada andando ad urtare il guardrail per poi ribaltandosi. Nel sinistro è rimata coinvolta una seconda vettura, una Fiat Panda cui cui viaggiavano altri tre ragazzi. Alla fine il bilancio, pesantissimo, è stato di due vittime e di altri sei giovani rimasti feriti.

E sempre ad Aprilia pochi giorni prima - era domenica 14 gennaio - ha perso la vita il 69enne Giuseppe Sabbatini investito mentre era in sella alla sua bici da un’auto lungo via Carano. Un incidente in cui è rimasto gravemente ferito anche il conducente della vettura poi trovata dai soccorritori ribaltata, un 45enne di Cisterna. Ma il 2024 si era aperto con un’altra giovane vita spezzata sulle strade, quella del 21enne Eliseo Lucci morto in seguito a un sinistro autonomo sull’Appia, nel territorio di Borgo Faiti a Latina. La sua auto, una Fiat Punto, era uscita fuori strada andando a impattare contro un pino che costeggia l’arteria. Inutili i soccorsi, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Una lunga e drammatica scia di sangue costata la vita a cinque uomini, di cui tre ancora in giovanissima età. Incidenti autonomi e non, investimenti che hanno spento i sogni e le speranze di Luciano, Matteo, Giovanni, Giuseppe ed Eliseo, che hanno distrutto famiglie, lasciato nel dolore amici e intere comunità; tragedie sempre troppo dure da accettare.