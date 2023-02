Le vite di Rosanna, Guido e Daniele spezzate in un drammatico incidente in moto

La tranquillità di quello che doveva essere un normale sabato è stata squarciata ieri, 18 febbraio, dalla notizia del drammatico incidente che nel pomeriggio si è verificato a Itri, lungo la regionale 82 "Valle del Liri”, la strada panoramica che porta al Santuario della Madonna della Civita. Un’arteria spesso scelta dai motociclisti e che è stata teatro proprio di un sinistro costato la vita a tre centauri. La coppia residente a Fondi, Rosanna Addessi e Guido De Filippis, 46 anni lei e 43 lui, insieme al 28enne della provincia di Frosinone Daniele Materazzo sono deceduti in seguito a uno scontro frontale fra due moto.

Un drammatico incidente su cui ora sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che nel pomeriggio di ieri, dopo l’allarme, sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. Inutili si sono rivelati i soccorsi prestati ai tre motociclisti che sono deceduti praticamente sul posto in seguito all’impatto tra i due mezzi. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica effettuata dai militari della compagnia di Formia una delle due moto, quella condotta dal giovane di Arce che viaggiava da Itri in direzione di Campodimele, in prossimità di una curva ha invaso l'opposta corsia di marcia scontrandosi con l'altra moto a bordo della quale si trovava la coppia.

Una notizia quella dell’incidente mortale che ha sconvolto le comunità di Fondi dove viveva la coppia e quella di Arce dove invece viveva Daniele Materazzo. “Apprendiamo con immane dolore della morte di un figlio della nostra comunità: Daniele Materazzo. Un giovane benvoluto e stimato di Isoletta. In questo difficile e triste momento, giungano alla famiglia le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione comunale e dell’intero paese” ha scritto il sindaco del comune ciociaro Luigi Germani su Facebook.

Dolore e sconcerto anche a Fondi per la morte della coppia e a Itri, il paese originario di Rosanna Addessi. Volontaria della Croce Rossa, Rosanna era molto conosciuta e stimata; solo qualche giorno fa, il 14 febbraio, insieme al suo Guido aveva festeggiato il loro amore a San Valentino e anche la sua seconda laurea. Tanti i messaggi di cordoglio che da ieri si susseguono sui social da parte di chi li conosceva e che ha voluto dedicare loro un pensiero. “E’ tutto così assurdo” è uno dei messaggi lasciati su Facebook; “Non riesco ancora a realizzare...Riposa in pace con Guido” scrive invece un amico di Rosanna.