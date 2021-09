Incidente sulla A16, perde il controllo della moto ed esce di strada: muore un uomo di Formia

E' Bruno Lucciola, 67 anni, la vittima di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, 6 settembre, lungo la A16 Napoli-Bari, tra Grottaminarda e Vallata, all'altezza del comune di Flumeri. Come riporta Avellino Today, l'uomo, residente a Formia, era in sella alla sua moto insieme alla moglie quando è uscito fuori strada terminando la sua corsa contro una barriera nes jersey.

L'uomo è morto sul colpo dopo l'impatto e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La moglie, 60 anni, è rimasta ferita ed è stata trasportata dall'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Le sue condizioni serie ma la donna non è in pericolo di vita. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti di polizia stradale. Non si esclude che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo a causa di un improvviso malore.