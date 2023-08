Tragico incidente, un uomo investito e ucciso da un’auto

Era originario di Formia l’uomo di 75 anni che ha perso la vita in un incidente sulla Domiziana nel casertano. L’anziano è stato investito da un’auto; una tragedia che si è consumata nella tarda serata di domenica 20 agosto a Cellole, in località Borgo Centore.

La vittima è Agostino Purificati. La dinamica del sinistro è ancora in corso di verifica; come riporta CasertaNews, secondo una prima ricostruzione il 75enne stava attraversando la strada quando è stato travolto da una vettura. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso dell’uomo; insieme a loro hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca.

A loro sono affidate le indagini che dovranno chiarire la dinamica del sinistro; del caso è stata informata l'autorità giudiziaria che ha disposto - come da prassi - il sequestro della salma.