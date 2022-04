Incidente a Chiesuola: sbanda e finisce contro un muretto: perde la vita il 68enne Aldo Pazienza

E' Aldo Pazienza l'uomo di 68 anni che ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, sabato 2 aprile, nel drammatico incidente che si è verificato lungo strada della Chiesuola alla periferia di Latina. L’uomo, secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale che sono intervenuti sul posto, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo.

Dai primi accertamenti il 68enne, luogotenente dell’Esercito in pensione originario di Napoli ma da tempo residente ad Anzio, era alla guida di una Renault Clio e, dopo aver sbandato ed essere uscito fuori strada, è finito con l'auto contro un muretto nei pressi di un distributore di benzina lungo la strada alle porte del capoluogo pontino. Sull’asfalto non ci sono segni di frenata e, tra le ipotesi al vaglio, ci sarebbe anche quella di un malore quale causa dell’incidente.

Gli agenti del distaccamento di Terracina della polizia stradale ieri pomeriggio hanno raggiunto la frazione della Chiesuola per effettuare tutti i rilievi di rito che potranno essere utili ora a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.