Dolore per Alessandro Trabacchin, il 41enne morto in un incidente mentre tornava dal lavoro

Stava rientrando a casa dal lavoro Alessandro Trabacchin, l’uomo di 41 anni che nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre ha perso la vita in un incidente in scooter. Una notizia, quella della sua morte, che ha gettato nel dolore i suoi familiari, gli amici e quanti lo conoscevano.

Alessandro Trabacchin, padre di una bambina di 12 anni, viveva a Borgo Bainsizza insieme alla sua famiglia. E proprio nei pressi della frazione al confine tra i territori comunali di Latina e Cisterna la notte scorsa si è consumata la tragedia. Secondo i primi accertamenti della polizia stradale si è trattato di un incidente autonomo; per cause che sono ancora al vaglio il 41enne ha improvvisamente perso il controllo del suo maxi scooter sul cavalcavia di strada Prato Cesarino finendo contro il guard rail. Un impatto che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Alessandro Trabacchin era un cuoco impegnato in un ristorante sul lungomare; e nella notte tra sabato e domenica stava tornando a casa dopo una serata di lavoro quando è rimasto vittima del drammatico incidente. Oggi ci sarà l’ultimo saluto; i funerali si svolgeranno nella chiesa di Borgo Bainsizza alle 15.30.