Alessio Bottiglieri, il giovane di 25 anni morto in un incidente stradale in moto

E’ Alessio Bottiglieri il giovane di 25 anni che ieri ha perso la vita nell’incidente sulla Pontina Vecchia. Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato con l’auto guidata da un uomo. Un impatto che purtroppo non ha lasciato scampo al 25enne che originario di Rocca di Papa, come riporta Romatoday, era da poco andato a vivere con la sua fidanzata ad Ardea, non lontano dal punto in cui ieri mattina si è verificato il terribile sinistro.

Da una prima ricostruzione, Alessio Bottiglieri stava percorrendo la provinciale in direzione di Aprilia in sella alla sua Kawasaki Ninja quando all'altezza di via Strampelli si è scontrato con la Mercedes 220 che procedeva invece in direzione opposta. In seguito all’impatto il mezzo a due ruote è finito in una cunetta prima di prendere fuoco, mentre il ragazzo è stato scaraventato a terra.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla fare; il corpo trasferito all’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata sarà sottoposto all’esame autoptico. E’ stato invece accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Città di Pomezia il 67enne che si trovava alla guida della vettura; hanno dato esito negativo i test a cui è stato sottoposto per alcol e droga. La dinamica dell’incidente è ora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Ardea.

Lutto per Alessio Bottiglieri

Tutta la comunità di Rocca di Papa è in lutto per la morte di Alessio Bottiglieri che oltre ai genitori lascia anche un fratello e tanti amici. Tifoso della Roma aveva studiato all'IPSSAR alberghiero, lavorava a Pomezia come impiegato in un'azienda di spedizioni.