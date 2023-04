Auto fuori strada sulla Migliara 51, Alex Stefanelli muore a 22 anni in un incidente vicino casa

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade della provincia di Latina: è Alex Stefanelli il giovane che nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 aprile, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lungo la Migliara 51, al confine tra i territori di Pontinia e di Sabaudia.

Il giovane era da solo in auto quando, per cause ancora al vaglio da parte della polizia stradale intervenuta sul posto una volta arrivata la segnalazione, l’auto è uscita fuori strada finendo ribaltata in un fossato che costeggia l’arteria.

Si tratta di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altri mezzi se non la Fiat 500 sulla quale viaggiava il ragazzo che a settembre avrebbe compiuto 22 anni. Secondo i primi rilievi svolti dagli agenti della polstrada non sembrano esserci segnali di frenata sull’asfalto e sembra difficile che il giovane possa aver perso il controllo della vettura disturbato da qualcosa, come ad esempio un animale; l’ipotesi è quella di una possibile, e fatale, distrazione mentre era alla guida. Ma saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire la dinamica dell’incidente.

A nulla sono valsi i tentativi da parte dei sanitari del 118 di tenere in vita il 22enne, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali e come deciso dal magistrato non verrà eseguito l’esame autoptico; la vettura è stata invece sottoposta a sequestro per ulteriori accertamenti.

Nato a Latina ma residente a Sabaudia, Alex Stefanelli viveva a poca distanza dal luogo del tragico incidente che gli è costato la vita e ieri pomeriggio stava tornando a casa. Sono grandi il dolore e lo sconcerto per la morte del giovane; messaggi di cordoglio sono stati lasciati in queste ore sui social da parte di amici e di quanti lo conoscevano. Solo tre giorni fa in un altro incidente, questa volta sulla Pontina, un anziano di 91 anni è deceduto dopo essere stato investito da un furgone.