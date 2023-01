Tragico incidente vicino casa: Alfredo Trevisan muore a 38 anni la notte di Capodanno

Tragico inizio del 2023 nella provincia pontina: un uomo di 38 anni è deceduto in seguito ad un incidente avvenuto la notte di Capodanno. Il dramma tra il 31 dicembre e il primo gennaio si è compiuto nella frazione di Borgo Hermada a Terracina; a perdere la vita Alfredo Trevisan il cui corpo è stato rinvenuto nella mattinata di ieri intorno alle 7.

E' stato un passante a lanciare l’allarme e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Terracina. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione; l’incidente è avvenuto probabilmente qualche ora prima del ritrovamento del corpo ormai senza vita del 38enne. Dai primi accertamenti l’uomo era a bordo del suo scooter quando, per cause che sono ovviamente ancora la vaglio, mentre procedeva lungo via Guardiola sarebbe uscito fuori strada andando ad impattare contro un albero non lontano dalla sua abitazione a Borgo Hermada dove era molto conosciuto.

In queste ore gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per le indagini, mentre sono tanti i messaggi di cordoglio lasciati anche sui social da quanti conoscevano Alfredo Trevisan che viene ricordato come un uomo buono, gentile e sempre disponibile.