Tragedia sull'Ardeatina, malore alla guida: morto un uomo

Ha perso il controllo del furgone che stava guidando ed è finito contro un muro. Vittima di una tragedia avvenuta questa mattina nel territorio di Anzio, lungo l'Ardeatina,è un uomo di 62 anni, Danilo Liveri.

L'incidente si è verificato all'altezza di via delle Cinque Miglia. L'uomo, un costruttore di Ardea, secondo quanto riportato da Roma Today, ha perso il controllo del mezzo forse a causa di un improvviso malore. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Per evitare uno scontro con altre vetture, l'uomo ha finito la sua corsa contro un muro di cinta. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale di Anzio, arrivati sul luogo dell'incidente insieme ai sanitari del 118.

Secondo quanto si è appreso, il 62enne aveva poco prima effettuato delle analisi mediche in un laboratorio. Mentre tornava verso casa però ha iniziato a sentirsi male mentre era alla guida.