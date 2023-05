Incidente sull’Appia a Cisterna, frontale tra un furgone e un’auto: un morto e un ferito grave

Un altro grave incidente si è verificato oggi, lunedì 29 maggio, nella provincia pontina. Un uomo ha perso la vita in un sinistro sull’Appia, nel territorio di Cisterna.

Lo scontro si è verificato all'altezza del chilometro 55,600 della strada statale 7, nei pressi dello stabilimento della Findus. Secondo quanto appreso sono rimasti coinvolti un furgone e una vettura.

Sul posto per i rilievi, che saranno utili a ricostruire l'esatta dinamica del'incidente, è intervenuta la polizia stradale con due pattuglie arrivate da Latina e Aprilia. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 con i due mezzi che si sono scontrati frontalmente. Purtroppo per l'uomo che era alla guida della vettura, un cittadino di origini straniere di 44 anni, non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo; soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale, invece, il conducente del furgone, un 38enne che è stato ricoverato in prognosi riservata.

Secondo una primissima ricostruzione degli uomini della polizia stradale guidati dal comandante provinciale Gian Luca Porroni, il furgone Peugeot Boxer, presumibilmente per un colpo di sonno dell'uomo al volante, ha sbandato prima sulla destra e poi ha deviato verso sinistra invadendo la corsia di marcia opposta da dove sopraggiungeva la Volkswagen Golf Cross. L'impatto tra i due mezzi è stato violento e non ha lasciato scampo al 44enne alla guida della vettura, per il quale si sono rivelati inutili i soccorsi dei sanitari sopraggiunti sul luogo dell'incidente.

Gli agenti della polstrada hanno operato a lungo per eseguire i rilievi di rito e tutti gli accertamenti che serviranno per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto questa mattina sono intervenute anche le squadra Anas; il tratto di strada è stato, infatti, provvisoriamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi, i rilievi e la pulizia del piano stradale. Inevitabili i disagi alla circolazione.