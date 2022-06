Incidente sull’Appia a Fondi, scontro tra un’auto e una moto: muore un centauro di 37 anni

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno, sull’Appia a Fondi in cui ha perso la vita un uomo di 37 anni. Il sinistro si è verificato all'altezza di via Pirandello, al confine con il territorio di Itri.

Dalle prime informazioni a disposizione, il 37enne viaggiava in sella ad una moto quando, per cause che sono ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una vettura. Inutile si è rivelato ogni tentativo di salvare la vita all’uomo; purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

Nell’incidente è rimasta ferita anche la donna che viaggiava in sella alla due ruote, da quanto si apprende la compagna del 37enne che soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in eliambulanza in ospedale. Lievemente ferito, invece, il conducente dell’auto.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui ora spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.