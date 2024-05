Tragico incidente sull’Appia: muore un 33enne, feriti altri cinque giovani

Un drammatico incidente si è verificato la notte scorsa sull’Appia nel territorio di Fondi. Pesante il bilancio: un giovane di 33 anni ha perso la vita e altri cinque ragazzi sono rimasti feriti. Una volta lanciato l'allarme con la chiamata arrivata alla centrale operativa dei carabinieri, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ai militari della locale Tenenza che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e che saranno utili a chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, il 33enne, che vive a Terracina, era alla guida della sua auto quando mentre percorreva l’Appia, con direzione di marcia Terracina-Fondi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che uscito fuori strada è andato a impattare contro un albero a margine della carreggiata. Nella carambola la vettura ha urtato un’altra auto che procedeva nello stesso senso di marcia al cui volante si trovava un giovane di 20 anni che era insieme ad altri quattro ragazzi di età compresa tra i 19 e 24 anni.

In seguito all’impatto il 33enne è deceduto sul colpo; soccorsi invece il conducente e gli altri occupanti della seconda vettura che hanno riportato lievi feriti; soccorsi dai sanitari del 118 sono stati poi trasportati per le cure del caso, presso gli ospedali di Latina e Formia.

I carabinieri sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del drammatico incidente.