Auto contro un pino lungo l'Appia: muore il giovane conducente

Tragedia questa mattina, 5 gennaio, sulle strade di Latina. Il sinistro lungo la via Appia, all'altezza di Borgo Faiti. Si è trattato, secondo gli accertamenti, di un incidente autonomo. Una Fiat Punto è uscita fuori strada finendo la sua corsa contro un pino lungo la carreggiata.

Nel violento impatto ha perso la vita un giovane, che da quanto appreso al momento del sinistro si stava recando al lavoro. All'arrivo dei sanitari del 118 si è tentato di tutto per rianimarlo ma non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Latina per i rilievi e la guardia di finanza in ausilio per chiudere la strada e gestire la viabilità. Ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica.