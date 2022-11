Incidente fra due vetture, muore un uomo di 62 anni. Era in auto con il figlio

Era in auto con il figlio di 20 anni il 62enne di Ardea che ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica 20 novembre sulla litoranea Ostia-Anzio, nella zona del consorzio Colle Romito.

Da quanto emerso lo scontro, avvenuto proprio nel territorio di Ardea, ha visto coinvolte due auto, la Fiat 600 su cui viaggiava la vittima, Rocco Raso, guidata dal figlio e una Volkswagen Golf al cui volante c'era un cittadino del Marocco con la compagna. Come riporta RomaToday, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per eseguire i rilievi di rito, la Golf percorreva via delle Pinete in direzione Ostia quando all'altezza dell'incrocio con via Castore e Polluce ha impattato con la 600 che procedeva nell'altro senso di marcia.

Nello scontro sono rimaste ferite tutte e quattro le persone coinvotle, ma le condizioni del 62enne sono apparse da subito critiche; trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio però non ce l'ha fatta. Nel corso della notte i medici ne hanno dichiarato la morte. Gli altri tre feriti sono stati trasportati invece all'ospedale Riuniti di Anzio e Nettuno.

Ora la ricostruzione della dinamica del tragico incidente spetta ai carabinieri della stazione Roma Tor San Lorenzo che, eseguiti i rilievi ed ascoltati i testimoni, hanno sequestrato le due vetture; i due automobilisti sono stati sottoposti ai test alcolemici e tossicologici di rito.