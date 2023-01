Investito mentre è in bici, muore un 26enne atleta della nazionale austriaca di canottaggio

E’ un giovane atleta di origini austriache di 26 anni la vittima del drammatico incidente che nel primo pomeriggio di ieri si è verificato lungo strada Marittima II nel territorio di Pontinia. Il ragazzo, Christoph Seifriedberger della nazionale austriaca di canottaggio, era da qualche tempo in ritiro a Sabaudia con la propria squadra per allenarsi sul lago di Paola.

E ieri pomeriggio la tragedia. Da quanto appreso, il 26enne era con altri giovani canottieri e stava facendo ritorno proprio alla città delle dune quando in sella al suo mezzo a due ruote, impegnato proprio in un allenamento, è stato investito da una vettura, una Lancia Y guidata da una giovane della provincia di Frosinone, poi finita fuori strada.

Scattato l’allarme, intorno alle 15.30, sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma purtroppo per il giovane atleta non c’è stato nulla da fare. Soccorsa invece la conducente della vettura che nell’impatto è rimasta ferita ed è stat portata in ospedale. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto ieri pomeriggio anche dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito e a cui spetta ora la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto. Nel corso delle operazioni dei rilievi e dei soccorsi la strada è stata chiusa al traffico e la circolazione deviata.

Una tragedia quella di ieri che sconvolge le due comunità di Pontinia e di Sabaudia oltre che il mondo del canottaggio. Disperati i ragazzi che al momento dell’incidente erano insieme al giovane atleta.