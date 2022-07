Bruno Favi perde la vita in uno scontro in moto. Accertamenti sull’incidente sulla Migliara 41

Ancora sangue sulle strade della provincia pontina: un uomo di 56 anni, Bruno Favi, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri in un incidente mentre era in moto alla periferia di Latina. Nel sinistro sono rimasti feriti altri due uomini poi portati all’ospedale Santa Maria Goretti per accertamenti.

L’incidente si è verificato lungo la Migliara 41 nel territorio di Borgo Faiti, frazione di Latina, all’altezza di strada Pantano d’Inferno; sono rimasti coinvolti la moto su cui viaggiava il 56enne che viveva a Sabaudia, una Fiat Punto bianca e uno scooter. Ad avere la peggio il centauro per il quale non c’è stato nulla fare; sotto choc il conducente della vettura, mentre è rimasto ferito in maniera più grave il giovane che era a bordo dello scooter.

Sono ora in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ma secondo una prima ricostruzione della polizia locale i tre veicoli viaggiavano tutti nella stessa direzione e l'impatto, sarebbe avvenuto proprio mentre la vettura era in fase di svolta e i due mezzi a due ruote sopraggiungevano.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli agenti della polizia municipale di Latina, coordinati dal comandante Francesco Passaretti, che ieri pomeriggio hanno raggiunto la Mialgia 41 per eseguire i rilievi e che ora indagano; nelle scorse ore gli altri due uomini sono stati sottoposti agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol, come da prassi disposti dal magistrato, di cui si attendono ora i risultati.