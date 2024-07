Tragica sbandata contro la rotonda: muore un centauro

Incidente mortale nella notte nei pressi della rotonda che segna l'incrocio tra via del Lido, via Pennacchi e la strada Nascosa. Erano da poco passate le 3 quando un uomo, alla guida di una morto che viaggiava in direzione Latina, ha preso in pieno la rotatoria ed è stato sbalzato via per poi ricadere violentemente sull'asfalto mentre la moto è volata in un'altra direzione.

L'allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che stavano percorrendo quel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale di Aprilia con l'ausilio di una volante della Questura e un mezzo del 118. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario: la vittima è morta sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta.

La strada è anche stata chiusa al traffico. Non è stata ancora resa nota l'idientità della vittima.